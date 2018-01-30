الملكة رانيا تنضم للأطفال والأهالي بافتتاح حديقة في القويسمة

الاصلاح نيوز-

انضمت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم إلى مجموعة من الأطفال والأهالي بافتتاح حديقة المستندة في القويسمة، وهي احدى الحدائق التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بانشاء واعادة تأهيل حدائق في مدينة عمان لتقدم خدمات متكاملة لجميع افراد الاسرة وذلك بالتعاون مع امانة عمان ومركز زها الثقافي.

وتجولت جلالتها في مرافق الحديقة واطلعت على الملعب الخماسي حيث شارك مجموعة من الاطفال في تدريب على كرة القدم، واستمعت جلالتها الى شرح من مديرة مركز زها الثقافي المهندسة رانيا صبيح حول منطقة الالعاب المخصصة والمجهزة بألعاب آمنة للاطفال والتي تشمل منطقة رملية للاطفال من 2-6 سنوات واخرى مطاطية للاطفال من 6-12، وحديقة التنزه للعائلات والساحات الخارجية والمدرج الخارجي المخصص لاقامة فعاليات متنوعة حيث شارك مجموعة من الاطفال في عدد من الانشطة.

وفي قاعة الكراميش التي تستقبل الاطفال من عمر 3-5 سنوات شاهدت جلالتها تفاعل الاطفال مع عرض لتطبيق كريم وجنى، حيث تستخدم القاعة لتقديم دورات متعلقة بتنمية الذكاء وتطوير مهارات الطفل الفكرية والاجتماعية.

وتضم الحديقة غرفة “فكر” تستقبل الاطفال من عمر 10-16 حيث يتم تدريبهم على البرمجة وتصميم الروبوت الآلي وغيرها من البرامج، كما تشتمل على قاعة تدريب لتلبية احتياجات الاطفال من عمر 6-16 والمجتمع المحلي.

وتم انشاء الحديقة ومساحتها 4 دونمات من امانة عمان الكبرى ويشرف عليها ويديرها مركز زها الثقافي ويتولى مسؤولية الاشراف الاداري عليها ويقدم برامج تدريبية متخصصة لخدمة المجتمع المحلي.

وقام مركز زها الثقافي وضمن المكرمة السامية للمرحلة الاولى من مشروع حدائق آمنة بانشاء 5 حدائق من خلال أمانة عمان واعادة تأهيل 3 حدائق، حيث تتضمن المكرمة انشاء مراكز زها في كل من حديقة الزهور وابوعلندا والمستندة وطارق والتقوى وباب الواد وام عمر الفيصل.

كما شملت المكرمة الملكية إعادة تأهيل 6 حدائق في محافظة الزرقاء، وفي عام 2013 شملت المكرمة تنفيذ مراكز ثقافية يشرف عليها مركز زها في كل من الطفيلة ومادبا واربد.

وفي عام 2016 شملت المكرمة انشاء مراكز زها في كل من المفرق والكرك والرصيفة ودير علا وتأهيل الحديقة الحضرية في عجلون وحديقة طارق بن زياد في اربد، ويتم حاليا اعداد الدراسات لانشاء مراكز جديدة في جرش والاغوار والعقبة بالاضافة الى مواقع داخل العاصمة عمان.(بترا)