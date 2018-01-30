الفيصلي يودع دوري أبطال آسيا بعد خماسية ثقيلة من ناساف الأوزبكي

الاصلاح نيوز-

فاز فريق ناساف الأوزبكي على فريق الفيصلي بنتيجة 5-1، ليودع بذلك الفيصلي بطولة دوري أبطال آسيا في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على استاد كارشي بمدينة كارشي الأوزبكية ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة سيلعب الفيصلي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي وتحديدا بالمجموعة الثالثة إلى جانب فرق: الأنصار (لبنان)، ظفار (عمان)، الوحدة (سوريا).

وسجل أهداف ناساف إيغورغولبان في الدقيقة 12 وبوبو عبده خاليكوف في الدقيقة 49، وعزيزجون غانيف في الدقيقة 52 و دراغان الدقيقة 61 وسجل ياسر الرواشدة لاعب الفيصلي هدفا في مرمى فريقه بالخطأ معلنا الهدف الخامس لفريق ناساف في الدقيقة 87، وسجل للفيصلي البان ميها في الدقيقة 90+3.