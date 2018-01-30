الملك: شبابنا الأردني متميز على جميع الصعد

الاصلاح نيوز-

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن الشباب الأردني متميز على جميع الصعد، بوعيه وفكره المستنير.

وقال جلالته في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ‘اليوم سعدت بلقاء مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية، في حوار ثري تناول مختلف القضايا المحلية والدولية؛ ما رسخ إيماني بأن شباب الوطن هم عماد مستقبله والقادرون على تحمل مسؤولية مواصلة البناء والتحديث’.

وتاليا ما كتبه جلالته:

‘شبابنا الأردني متميز على جميع الصعد، بوعيه وفكره المستنير، واليوم سعدت بلقاء مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية، في حوار ثري تناول مختلف القضايا المحلية والدولية؛ ما رسخ إيماني بأن شباب الوطن هم عماد مستقبله والقادرون على تحمل مسؤولية مواصلة البناء والتحديث’.