ولي العهد معايدا الملك: حفظك الله لأسرتك الأردنية

الاصلاح نيوز-

هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، جلالة الملك بمناسبة العيد الـ56 لميلاد جلالته.

ونشر سموه عبر حسابه على موقع انستغرام صورة تجمعه مع جلالة الملك، معلقا عليها: ” في عيد ميلاد الأب والقائد، نجدد المحبة، ونؤكد الوفاء. حفظك الله لأسرتك الأردنية، وكل عام وأنت بخير يا سيدنا”.

ويصادف يوم غد الثلاثاء الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السادس والخمسون لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته ووعي أبناء وبنات الوطن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز.

وجلالة الملك، هو الحفيد الحادي والأربعون للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والأبن الأكبر لجلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وسمو الأميرة منى الحسين.

وبنبأ مولد جلالته عام 1962، خاطب المغفور له، بإذن الله، الملك الحسين بن طلال الشعب الأردني، قائلا، “لقد كان من الباري جل وعلا، ومن فضله عليّ، وهو الرحمن الرحيم أنْ وهبني عبدالله، قبلَ بضعة أيام، وإذ كانت عينُ الوالد في نفسي، قد قُرت بهبة الله وأُعطية السماء؛ فإن ما أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء لا يرد، إلا أنّ عُضوا جديدا قد وُلدَ لأسرتي الأردنية، وابنا جديدا قد جاء لأمتي العربية”.