الأردن يطلب منحه “المطاعيم الطبية” بأسعار تفضيلية

الاصلاح نيوز-

طالب وزير الصحة الدكتور محمود الشياب كبريات الشركات العالمية المنتجة للأدوية والمطاعيم والأمصال، بإعطاء الاردن أسعارا تفضيلية مخفضة للمطاعيم أسوة بالعديد من الدول التي تحصل على أسعار مخفضة عند شرائها المطاعيم.

وقال الشياب انه ‘يجب منح الاردن أسعارا مخفضة للمطاعيم نظرا لتحمله أعباءً كبيرة جراء استضافة الاشقاء السوريين وتنظيم حملات إضافية للتطعيم ضد العديد من الأمراض السارية ولا سيما شلل الأطفال لجعل الأردن خاليا منه بعد تسجيل إصابات بالمرض في دول الجوار’.

جاء ذلك خلال لقائه بإدارات الشركات الكبرى المنتجة للأدوية والأمصال والمطاعيم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس مؤخرا.

كما التقى الشياب – عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي – مع مجموعة من القيادات الصحية العالمية، لبحث جملة من القضايا الصحية ولا سيما التي تهم الاردن.

وذكر الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان الوزير، ترأس الجلسة الحوارية حول الصناعات الصحية، كما شارك بجلسة حول مضادات الميكروبات واخرى تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعرض تجربة الاردن على صعيد الشراكة القائمة بين هذين القطاعين في العديد من المجالات الصحية.

بترا