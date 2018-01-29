انتهاء أربعينية الشتاء .. وعجلون أعلى مجموع مطري

الاصلاح نيوز-

قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني ان أربعينية الشتاء لهذا الموسم 2017/2018 تنتهي اليوم الأثنين، وشهدت المملكة خلالها هطولا مطريا أسهم بتحسن الموسم في معظم مناطق المملكة بشكل ملحوظ.

وأشار الى ان الأمطار خلال هذه الفترة بلغت نسبتها 50% من المعدل الموسمي العام بالمناطق الشمالية بما فيها الاغوار الشمالية، و41% بالمناطق الوسطى و35% بالمناطق الجنوبية.

واضاف ان الاداء المطري لهذا الموسم مع نهاية أربعينية الشتاء يعتبر جيدا وحول معدله العام في اغلب مناطق المملكة، اما في المناطق الشمالية فكان أعلى من معدله العام بنسبة 14% حتى الآن، وبلغ معدل مجموع كميات الامطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري حتى الآن في المناطق الشمالية 5ر288 ملم محققة ما نسبته 59% من المعدل الموسمي العام، وبلغت 1ر191 ملم في الاغوار الشمالية محققة ما نسبته 56% من المعدل الموسمي العام، وكان اعلى مجموع مطري مسجل خلال هذا الموسم ولتاريخه 7ر339 ملم في مدينة عجلون/ محطة رصد راس منيف محققاً ما نسبته 59% من معدله الموسمي العام.

وحققت المناطق الوسطى الغربية مجموعا مطريا بلغ 1ر199 ملم محققة ما نسبته 48% من المعدل الموسمي العام، والمناطق الوسطى الشرقية ما نسبته 48% بمجموع مطري بلغ 3ر60 ملم، والمناطق الشرقية 8ر28 ملم محققة ما نسبته 32%، والاغوار الوسطى 7ر91 ملم محققة ما نسبته 33% من المعدل الموسمي العام، والاغوار الجنوبية 7ر18 ملم بنسبة 26% من المعدل الموسمي العام.

وحققت المناطق الجنوبية الغربية ما نسبته 48% من معدلها الموسمي العام بمجموع مطري بلغ 8ر111 ملم، والمناطق الجنوبية بما فيها العقبة مجموعا مطريا بلغ 4ر24 ملم محققة ما نسبته 50% من معدلها الموسمي العام.

واشار مدير عام الارصاد ان معدل درجات الحرارة خلال فترة أربعينية الشتاء كانت اعلى من معدلاتها العامة، وبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان 0ر14 درجة مئوية، وهو اعلى من معدله العام لنفس الفترة بمقدار 3ر1 درجة مئوية، فيما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 3ر7 درجة مئوية، وهو اعلى من معدلها العام بمقدار 3ر3 درجة مئوية.

ولفت الى أول ايام خمسينية الشتاء تبدأ غدا الثلاثاء حتى 19 آذار المقبل، تبدأ أولى فتراتها بما يعرف بـ’سعد ذابح’ وهي فترة باردة تمتد من 30 كانون الثاني وحتى 11 شباط، والثانية ‘سعد بلع’ حتى 24 شباط، والثالثة ‘سعد السعود’ وتمتد حتى 8 آذار، والرابعة ‘سعد الخبايا’ وتمتد حتى 20 آذار؛ نهاية خمسينية الشتاء وبداية الاعتدال الربيعي.