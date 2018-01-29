2000 أردني يعملون في القطاع الخاص بالبحرين

الاصلاح نيوز-

أظهرت احصائيات رسمية ان الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بالبحرين يحتلون المرتبة الرابعة من بين الجنسيات العربية الوافدة الى مملكة البحرين.

وذكرت صحيفة ‘الأيام’ اليومية ان الأردنيين العاملين في البحرين يبلغون حوالي 2000، ويتصدر المصريون الجنسيات العربية العاملة فيها بواقع 5825 شخصا ثم اليمنيون بعدد 2091 وفي المرتبة الخامسة السوريون بواقع 1273 عاملًا والمغربيون 1254 ثم العمالة السودانية بعدد 930 عاملًا واخيرا العمالة اللبنانية 881 عاملا.

ويبلغ إجمالي حجم العمالة في القطاع الخاص حسب ما أفادت الاحصاءات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل حوالي 600 ألف عامل تتصدرهم الجنسيتان الهندية والبنغلاديشية.

(بترا)