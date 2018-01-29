الوزراء يناقش تقرير أعمال الحكومة 2017 لرفعه للملك

الاصلاح نيوز-

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تقرير أعمال الحكومة لعام 2017، تمهيداً لرفعه إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك التزاماً من الحكومة بنهج التقييم المؤسسي، ومراجعة الأداء الذي اختطّته الحكومة العام الماضي.

ويأتي التقرير وفقاً للمحاور والأولويّات التي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي خلال افتتاحه الدورة العاديّة الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بها، والتي وردت في التقرير الأوّل الذي رفعته الحكومة إلى جلالة الملك خلال شهر حزيران من العام الماضي حول أهمّ أعمالها على مدى عام.

وتتضمن المحاور والأولويّات: الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الموارد البشريّة، والإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد، وتطوير القضاء، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامّة.

ويشتمل التقرير على ملخّص لمجمل أعمال الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة لعام 2017، التي تمّ توثيقها من خلال تقارير خاصّة أعدّتها جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، بناءً على تعميم أصدره رئيس الوزراء قبل بضعة أسابيع، حيث قام مجلس الوزراء بمناقشة مجمل هذه التقارير، وتضمينها في تقرير واحد مفصّل ومبوّب بحسب المحاور التي اعتمدها مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.

ويُعدّ هذا التقرير الثاني الذي توثق الحكومة من خلاله أعمالها بشكل دوري، حيث قامت برفع تقريرها الأوّل إلى جلالة الملك العام الماضي، والذي تضمّن ملخّصاً لأعمالها خلال عام.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا التقرير يؤكّد حرص الحكومة على تجسيد نهج الشفافيّة والانفتاح، ويعكس التزامها بمراجعة الأداء، وتقييم مجمل أعمال الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة بشكل دقيق، بهدف تعزيز الإنجازات، وتجاوز الخلل الذي قد يحدث في بعض الجوانب، وتذليل العقبات والتحدّيات التي قد تعترض مختلف مراحل الإنجاز، وتوضيح الرؤية فيما يُراد تحقيقه ضمن محاور محدّدة تشكّل في مجموعها أهداف الحكومة وأطر أعمالها الأساسيّة.