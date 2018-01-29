الحكومة تعدل الزيادات السنوية لافراد القوات المسلحة

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لغايات تعديل عدد وقيم الزيادات السنوية بما يحقق العدالة الوظيفية تبعا لما تم اجراؤه من تعديل على مدد الترفيع للرتب العسكرية الاخرى وبحدها الادنى بناء على اعادة الهيكلة في القوات المسلحة.

كما يأتي لتصويب التفاوت في مقدار الراتب الاساسي بين الرتب الاخرى تصاعديا وتحقيق دعم مالي على الراتب الاساسي الاضافي بمعدل دينارين الى اربعة دنانير.