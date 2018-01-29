26 بالمئة نسبة ارتفاع أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي العام الماضي

الاصلاح نيوز :-

ارتفعت أرباح البنك العربي الإسلامي الدولي قبل مخصص الضريبة بنسبة 26 بالمئة لتبلغ 43.5 مليون دينار في عام 2017 مقارنة مع 34.6 مليون دينار في 2016 ، وبحسب الإفصاح المنشور على موقع بورصة عمان يوم الأحد الموافق 28/1/2018 فقد إرتفعت صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 25 بالمئة لتبلغ 28.8 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للعام الماضي .

كما بلغت صافي الأرباح التشغيلية نحو 75.7 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار للعام الماضي ، وتشير البيانات الأولية للبنك والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني إلى أن مجموع ودائع العملاء نما في عام 2017 بنسبة 5 بالمئة لتصل الى 1,967 مليون دينار، مقارنة مع 1,874 مليون دينار لعام 2016 ، علماً بأن التسهيلات قد نمت لفترة المقارنة بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 1,277 مليون دينار مقارنة مع 1,139 مليون دينار لعام 2016 ، وذكر البنك في الإفصاح أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 16.5 بالمئة.