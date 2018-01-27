الفيصلي يستعد لملاقاة فريق “ناساف”

الاصلاح نيوز-

اجرى فريق النادي الفيصلي لكرة القدم تدريبا اليوم السبت في اوزبكستان وسط اجواء باردة، استعدادا للقاء فريق ناساف الاوزبكي الثلاثاء المقبل في مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.

ويقود تدريبات الفيصلي المدرب المونتنيغري نيبوشا الذي يسعى لتجهيز اللاعبين فنيا اضافة الى سعيه الدائم لتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم بحثا عن انجازات.

وتضم قائمة فريق الفيصلي في اوزبكستان كلا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أنس بني ياسين، محمد العمواسي، مهدي علامة، عدي زهران، حسام أبو سعدة، سالم العجالين، أنس جبارات، صهيب أبو الهيجاء، خليل بني عطية، يوسف أبو جلبوش، السنغالي مندي دومنيك، ياسر ويوسف الرواشدة، محمود مرضي، أحمد سريوة، الألباني ميها، والبولندي سيمون لوكاس.