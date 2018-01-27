الرئيس الألماني يصل عمان في زيارة رسمية

الاصلاح نيوز-

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ترافقه السيدة عقيلته، عمان اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام.

ويجري جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الألماني مباحثات تتناول علاقات الشراكة بين البلدين، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان في استقبال الرئيس الألماني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، وزير المياه والري حازم الناصر، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان، ومحافظ العاصمة، والسفير الأردني في برلين، والسفيرة الألمانية في عمان وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.