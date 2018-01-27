533 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي العام الماضي

الاصلاح نيوز-

بلغت الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات لمجموعة البنك العربي العام الماضي 533 مليون دولار مقارنة مع 7ر532 مليون دولار عام 2016، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وحسب بيان صحافي للبنك اليوم السبت استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها، والتي بلغت 4ر8 مليار دولار، في كانون الاول العام الماضي، فيما أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 بالمائة لعام 2017.

وحققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8 بالمائة بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة، وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية أظهرت صافي الارباح التشغيلية نموا بنسبة 12 بالمائة.

كما حققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 1ر25 مليار دولار مقارنة مع 7ر23 مليار دولار في نهاية عام 2016 فيما بلغت ودائع العملاء 8ر33 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك صبيح المصري ان النتائج التي تحققت تؤكد ” قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك، واستراتيجيته الناجحة التي اعتمدها، ما يدل على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة اتباعه اسساً مصرفية قوية ومتينة”.

واضاف “رغم المؤشرات العامة الدالّة على استمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار بالأسواق الاقليمية والعالمية، الا اننا على يقين بقدرة المجموعة على مواجهة تلك التحديات نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها، بالإضافة الى ثقتنا بمواصلة مسار الاداء الايجابي وتعزيز المكانة الريادية التي تتميز بها مجموعتنا المصرفية”.

بدوره، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه صباغ، أن النمو في الدخل التشغيلي يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق ما مكنه من تنويع مصادر الدخل.

واشار الى قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في اماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 2ر5 بالمائة، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100 بالمائة دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فبلغت 3ر 15 بالمائة وفقاً لتعليمات بازلIII.

يشار الى أن البنك العربي حصل العام الماضي على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان أبرزها جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن، وجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2017 من كل من مجلة غلوبال فاينانس نيويورك واتحاد المصارف العربية.

يذكر أن هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.(بترا)