المنخفض يرفع نسبة التخزين في السدود إلى 36.6%

الاصلاح نيوز-

قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الأخير وما صاحبه من هطول مطري وثلوج خلال الـ48 ساعة الماضية، رفد السدود في معظم مناطق المملكة والبالغة 14 سدا رئيسيا بحوالي 3 ملايين م3 من مياه الأمطار، حيث ارتفعت كميات التخزين في السدود حتى صباح اليوم السبت إلى 123,148 مليون م3 بنسبة تخزين 36,64% من الطاقة الكلية للتخزين في السدود الرئيسية البالغة سعتها (336,144) مليون م3.

وبينت الوزارة أن هذه الأمطار الأخيرة رفعت حجم المطر التراكمي الساقط على المملكة إلى 48,1% من الموسم المطري طويل الأمد أي حوالي 3938 مليون م3 ويشكل ما نسبته 57,8% من الموسم المطري للعام الماضي علما بأن المعدل العام السنوي طويل الأمد للهطول المطري على المملكة هو (8,196) مليار م 3 سنويا.

وأضاف أن نسبة التخزين في جميع السدود ارتفعت من 120 مليون م3 بنسبة تخزين حوالي 35% الى مايزيد على 123,148 مليون م3 علما بأن التخزين كان في العام الماضي في مثل هذا الوقت 143,2 مليون م3 وبنسبة تخزين 43,25% في السدود الرئيسية.

وبين المصدر أن سد الوحدة خزن 9,672 مليون م3 من طاقته البالغة (110 مليون م3)، وسد العرب خزن 6,4مليون م3 من طاقته ( 16,7 مليون م3)، وسد شرحبيل خزن 655 الف م3 من طاقته ( 3,9مليون م3)، وسد كفرنجة خزن ( 1,2مليون م3 من طاقته (7,8 مليون م3)، وسد الملك طلال خزن 44,6 مليون م3 من طاقته ( 75مليون م3)، وسد الكرامة خزن 14,4 مليون م3 من طاقته (55 مليون م3)، وسد شعيب خزن 1,43 مليون م3 بنسبة 100% من طاقته (1,43مليون م3)، وسد الكفرين خزن 3,5 مليون م3 من طاقته (8,45 مليون م3)، وسد الزرقاء ماعين خزن 699 الف م3 من طاقته (2 مليون م3)، وسد الوالة خزن 8,05 مليون م3 من طاقته (8,177 مليون م3)، وسد الموجب خزن 29,8 مليون م3 بنسبة 100% من طاقته (29,8 مليون م3)، وسد التنور خزن 1,3 مليون م3 من طاقته (14,7مليون م3)، وسد اللجون خزن 856 الف م3 من طاقته (1 مليون م3)، وسد الكرك خزن 205 الف م3 من طاقته ( 2 مليون م3).

وبين المصدر أن السدود الصحراوية خزنت كميات جيدة من مياه الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض الجوي الأخير وشملت كافة مناطق المملكة في الجنوب والشمال والوسط وكذلك مناطق البادية الشرقية والجنوبية والشمالية وسيكون لها انعكاس جيد على المياه الجوفية.

وحول كميات الامطار التي هطلت على المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية حتى صباح اليوم السبت فقد بلغت في العاصمة عمان 15,3 ملم، أعلاها في البيادر 26 ملم وصويلح 23,6، وأدناها في الجيزة 3,5 ملم، أما محافظة البلقاء فسجل معدل الهطول حتى صباح اليوم 16,4 ملم الفحيص 26 ملم والسلط 25,8، وادناها في دير علا 8,6 ملم، أما في محافظة مادبا فسجل الهطول معدل عام 9,4 ملم أعلاها في المشقر 15 ملم وأدناها في خان الزبيب 2,2 ملم، وفي محافظة الزرقاء سجل المعدل العام 2,7 ملم أعلاها في الخالدية 4 ملم وادناها الصفاوي 0,5 ملم، ومحافظة جرش سجلت معدل هطول خلال المنخفض الاخير بلغ 12,9 ملم اعلاها في الكتة 17,4 ملم وادناها في قفقفا 7,4 ملم، وفي محافظة المفرق بلغ المعدل 3,1 ملم اعلاها في نادرة 9,6 ملم وادناها في المفرق القاعدة 0,2 ملم، محافظة إربد سجل المعدل 24,8 ملم اعلاها في بني كنانة 31 ملم وأدناها في الرمثا 9,1 ملم، اما محافظة عجلون فسجلت هطول 23,9 ملم اعلاها، في عجلون 25,6 ملم وادناها في خربة الوهادنة 19,8 ملم، أما محافظة الكرك فسجلت 16,3 ملم أعلاها في المزار 26,2 ملم وأدناها في القطرانة 4,6 ملم، أما محافظة الطفيلة فسجلت 17,6 ملم أعلاها في الرشادية 23,2 ملم، وأدناها في عابور 12,6 ملم، وفي محافظة معان سجل المعدل 10 ملم أعلاها في الشوبك 22,2 ملم وأدناها في القاع 1,6 ملم، أما محافظة العقبة فسجلت معدل 5,4 ملم أعلاها في القويرة 11,8 ملم وأدناها في الريشة 0,4 ملم.