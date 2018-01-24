ارتفاع عدد الأسر المسجلة في ‘‘دعمك‘‘ إلى 307 آلاف

الاصلاح نيوز-

ارتفع عدد الأسر التي سجلت عبر موقع “دعمك” الالكتروني وتطبيقه الذكي إلى اكثر من 307 آلاف حتى مساء الاثنين الماضي، بحسب وزارة الاتصالات.

واكدت الوزارة – في ردها على أسئلة لـ”الغد” – بان هذه الطلبات تمثل بيانات 307 الاف اسرة اردنية، موضحة بانه اذا تم الاعتماد على أن معدل عدد أفراد الأسرة الأردنية يتراوح بين 4 و5 أفراد، فهذه الطلبات تمثل بيانات حوالي 1.4 مليون مواطن أردني.

وزاد عدد طلبات الدعم المقدمة من مواطنين (ارباب اسر مستحقة) عبر موقع “دعمك” وتطبيقه للهواتف الذكية بنسبة 12.5 % خلال خمسة ايام، مقارنة بعدد الطلبات المسجل يوم الخميس الماضي، والذي سجل حينها 273 الف طلب.

الى ذلك، اكدت الوزارة تزايد الاقبال والتسجيل في موقع “دعمك” من قبل الاسر الاردنية التي تستحق الدعم، وبأن الموقع سيبقى مفتوحا للتسجيل حتى اشعار اخر، حيث كانت الحكومة فتحت باب التسجيل لطلبات الدعم عبر موقع “دعمك” الذي يحمل العنوان: “www.da3mak.jo” او بالنطاق العربي “دعمك.الأردن”، على شبكة الإنترنت، واسم “دعمك” كتطبيق للهواتف الذكية على انظمة “الاندرويد” و”IOS” على الإنترنت منذ بداية شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وجددت الوزارة التأكيد على ان التسجيل عبر الموقع استثنى من التسجيل شرائح الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية من تعبئة النموذج المطلوب على الموقع، نظرا لاستفادة هذه الفئات من الدعم من خلال رواتبهم الشهرية.

ودعت وزارة الاتصالات الراغبين بالاستفسار عن تقديم الطلبات حول الموقع الإلكتروني “دعمك” إلى الاتصال مع مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم 06-5008080، حيث سيجيب موظفو المركز على استفسارات المواطنين الذي يعمل على مدى 24 ساعة.

وتأتي تصريحات الوزارة بعد قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا، والذي تضمن صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها على 12 ألف دينار سنويا، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي على 6 آلاف دينار أردني سنوياً، حيث ستعمل الحكومة على تحويل الدعم للفئات المستحقّة من العاملين في القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية بدفعة واحدة سنويّة على راتب شهر شباط (فبراير) المقبل.

وطلبت الحكومة من غير هذه الفئات تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني المخصّص لهذه الغاية (دعمك) www.da3mak.jo.

وكانت الحكومة خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقين.