مشتري الـ(7-77) بـ 450 ألفاً يحوز أرقاماً مميزة بـ 2.5 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

أفادت مصادر اليوم الأربعاء، أن الشاب الذي رسى عليه رقم المميز (7-77) بالمزاد العلني في إدارة ترخيص المركبات بمبلغ 450 ألف دينار، لديه نحو 40 رقماً مميزاً.

وأشارت المصادر الخاصة إلى أن مجموع هذه الأرقام يقدر بنحو 2.5 مليون دينار، بدون مبلغ اليوم.

وبينت أن الشاب أردني في العشرينات من عمره ويعمل في دولة الإمارات بمشاريع والده المتوفى.

وشهد مزاد علني في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيع لوحة مركبة 7-77، بمبلغ 450 ألف دينار.

وكانت قد أعلنت إدارة الترخيص عن طرح 15 رقما من الأرقام الأكثر تميزاً للمركبات للبيع بالمزاد العلني.

ودعت الإدارة الراغبين بشراء الأرقام الحضور إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا الشمالية مبنى “1” قاعة رقم “1”، الساعة العاشرة صباحا، مصطحبين معهم شيكا بنكيا مصدقا باسم محاسب إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالإضافة لوظيفته أو نقدا بقيمة 10 بالمائة كتأمين من قيمة الحد الأدنى للرقم المزود عليه.

وبينت أن الحد الأدنى للمزاودة للأرقام الأحادية 30 ألف دينار، والأرقام الثنائية 20 ألف دينار، والأرقام الثلاثية 10 آلاف دينار، والأرقام الرباعية 6 آلاف دينار، والأرقام الخماسية 5 آلاف دينار، موضحة أنه سيتم إضافة 16 بالمائة ضريبة مبيعات على قيمة المزاودة الأخيرة، ويتحمل من يرسو عليه المزاد نسبة من مصاريف نشر الإعلان.

وقالت الإدارة إن طرح المزاد جاء في ضوء صدور نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 108 لسنة 2017 والذي تضمن بيع أرقام لوحات المركبات الأكثر تميزا بالمزاد العلني من خلال لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية برئاسة مندوب عن وزارة المالية وعضوية مندوب عن كل من ديوان المحاسبة ومديرية الأمن العام، إضافة إلى مندوب عن أي جهة أخرى يرى وزير المالية ضرورة إشراكها.

وقرر وزير المالية بتاريخ 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 تشكيل لجنة لهذه الغاية على أن تكون إدارة الترخيص الجهة المعنية المسؤولة عن كل الترتيبات والإجراءات الإدارية والفنية والتنفيذية اللازمة.

“الغد”