إحباط محاولة ادخال 92 طن طحين متعفن

الاصلاح نيوز-

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك سحاب محاولة إدخال 92 طنا من الطحين المتعفن كانت محملة في أربع حاويات ومنظم بها بيان ترانزيت إلى المنطقة الحرة سحاب.

وقال مدير جمرك سحاب عميد جمارك محمد العلاونة إنه وبعد إجراء عملية التفتيش الأولي والمعاينة الفعلية للمحتويات تبين أنها متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على المحتويات وتحويلها للجهات المختصة بعد ان دل الفحص على عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ما يتوجب إتلافها أو إعادة تصديرها خارج البلاد.

وأكد العلاونة أن كوادر الجمارك في المركز تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة التهريب ومنع إدخال ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في حماية المواطن والمجتمع من أخطار التهريب بأشكاله كافة.-(بترا)