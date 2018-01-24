اطلاق مشروع ” تحسين البنى التحتية الخضراء” في دبين

الاصلاح نيوز :-

اطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في محمية غابات دبين اليوم الثلاثاء مشروع ” تحسين البنى التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة ” لفائدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم بالتعاون مع وزارة البيئة والمجلس الدنماركي للاجئين وتنفذه وكالة التعاون الدولي الالماني.

وقال راعي الحفل مندوب وزير البيئة مستشار الوزير الدكتور ياسين الفواعير ان الاردن يستضيف على ارضه نحو 20% من سكان المملكة الامر الذي يشكل عبئا كبيرا ومتزايدا على البنى التحتية للمملكة واستنزافا لموارده الطبيعية المحدودة اصلا.

واشار الفواعير ان تنفيذ هذا المشروع جاء للتخفيف من الضغوطات و الاثار السلبية للازمة السورية على البيئة في الاردن من خلال تحسين الظروف المعيشية للاجئين السورين اضافة الى دعم البلديات والمجتمعات المستضيفة عن طريق تحسين الساحات العامة والمناطق الخضراء.

وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المهندس يحيى خالد ان المشروع يهدف الى تأسيس وتطور البنية الخضراء وزيادة مسلاحات التنزة اضافة الى دعم اللاجئين من خلال برنامج العمال وبنسب متساوية من الدعم مع العمالة الاردنية وذلك لضمان استمرارية توفير دخل ثابت بفترات محدودة ودعم برامج السيدات بنسبة 20%.

وتحدث مندوبا عن وزير الزراعة مدير عام الحراج المهندس محمد الشرمان مبينا استعداد وزارة الزراعة الى تقديم كل اشكال الدعم الفني للجهة المنفذة للمشروع من أجل انجاحه وزيادة الرقعة الخضراء التي نحن بأمس الحاجة اليها.

وتحدث مندوبون عن الجهات المنانحة والداعمة والمنفذة للمشروع من السفارة الالمانية والمجلس الدنماركي للاجئين و وكالة التعاون الدولية الالمانية GIZ مبينين ان الاردن يتحمل اعباء كبيرة لاستضافته اللاجئين السوريتن الامر الذي يتطلب من الدول المانحة تقديم الدعم له من خلال اقامة مثل هذه المشاريع التي تعمل على خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية التشاركية والسلمية والشاملة في الاردن.

ويشمل المشروع مناطق جرش وعمان واربد والمفرق والزرقاء والعقبة ووادي الاردن ويستمر لعامين ونصف بكلفة 7 ملايين يورو لتحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اعادة الحياة الى الحدائق العامة والملاعب والمرافق الرياضية الخارجية وجعلها صالحة للاستعمال اذ سيتم زراعتها بالاشجار وانشاء مناطق للتنزة وممرات للمشاة وبالمقابل يحصلون على دخل عاجل.