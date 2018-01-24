الجيش البريطاني: روسيا تشكل تهديدا لبلادنا

الاصلاح نيوز :-

أعلن رئيس اركان الجيوش البريطانية الاثنين ان روسيا تشكل تهديدا لبلاده وطالب بتمويل اكبر للقوات المسلحة لتتمكن من التصدي لها.

وفي كلمة عامة نادرة، صرح الجنرال نيك كارتر ان روسيا تطور استراتيجية مسلحة تزداد عدائية، وشدد على انها اظهرت في سوريا قدرتها على استخدام صواريخ متطورة بعيدة المدى.

وقال كارتر امام مركز «رويال يونايتد سيرفيسز انستيتيوت» المتخصص في مسائل الدفاع والامن في مقره في لندن ان روسيا تشكل «التحدي الامني الاكثر قدرة وتعقيدا امامنا منذ الحرب الباردة».

وفصّل كارتر في كلمته القدرات العسكرية الروسية مستخدما تسجيل فيديو وحذر من «التساهل فأوجه التشابه مع العام 1914 كبيرة»، مضيفا «لقد اعتاد جيلنا على اختيار نزاعاته منذ نهاية الحرب الباردة لكن يمكن ان نجد انفسنا دون خيار سوى الحرب مع روسيا».

واكد كارتر ان مناورات عسكرية اجرتها روسيا في العام 2017 كانت تحاكي هجمات على اوروبا الشمالية من كالينينغراد الى ليتوانيا.

وشدد كارتر «علينا الرد على هذه التهديدات الان ولا يمكننا الانتظار دون القيام بشيء»، وحذر كارتر دون ان يذكر روسيا بشكل مباشر من الحرب على الانترنت مع «اللجوء الى حملات تحقير وتضليل اعلامي»، في اشارة خصوصا الى الاتهامات بتدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016. وتابع كارتر ان المملكة المتحدة يمكن ان تجد صعوبة في التصدي للقدرات العسكرية لروسيا ودول اخرى اذا لم تستثمر بشكل اكبر في قواتها المسلحة بعد سنوات من التقشف.

واوردت تقارير صحافية ان وزير الدفاع غافين وليامسون دعا الى زيادة ميزانية القوات المسلحة، ومن المتوقع ان يؤدي تصريح كارتر المباشر الى تعزيز الضغوط على وزير المالية فيليب هاموند.

وتابع كارتر «قدرتنا على ردع التهديدات او الرد عليها ستكون اقل اذا لم نكن في مستوى خصومنا»، واشار رئيس مركز الامن الالكتروني البريطاني كيران مارتن إلى ان البلاد ستواجه على الارجح هجوما الكترونيا كبيرا في غضون عامين. وكالات