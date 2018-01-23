روسيا تدعو المملكة لحضور مؤتمر سوتشي بشأن سوريا

الاصلاح نيوز :-

وجهت روسيا دعوة رسمية إلى المملكة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد في مدينة سوتشي المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

ووجه الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف الدعوة لكل من إيران وتركيا إضافة إلى موسكو بصفة مبادرين للمؤتمر بتقديم المساعدات اللازمة إلى المشاركين السوريين لتحقيق اتفاقات مرضية للجميع، كما دعى ممثلو الأمم المتحدة والمراقبون من كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا كدول أعضاء دائمة في مجلس الأمن، إضافة إلى دعوة الأردن ومصر والعراق وكازاخستان ولبنان والمملكة العربية السعودية كمشاركين في المؤتمر.

وذكر الممثل الخاص في الدعوة أن المؤتمر يهدف إلى ‘تشجيع الحوار السوري السوري بأوسع نطاق لمصلحة التقدم نحو التوافق بين كافة الأطياف للمجتمع السوري حول شروط بناء سوريا المتجددة حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها. كما يهدف إلى إعطاء دفعة إضافية لعملية التسوية السياسية في سوريا وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن للأمم المتحدة والمساهمة في الانتقال إلى خطوات عملية في إطار المفاوضات السورية السورية في جنيف تحت الإشراف الأممي’.