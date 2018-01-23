التربية: نتائج شتوية “التوجيهي” منتصف الشهر المقبل

الاصلاح نيوز :-

توقع مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور نواف العجارمة، اعلان نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام 2018 بحدود منتصف شباط المقبل.

وقال الدكتور العجارمة لـ (بترا) اليوم الثلاثاء، ان النتائج ستعلن بواقع يوم او يومين قبل او بعد الخامس عشر من الشهر المقبل.

وأكد ان الوزارة ستعلن في وقت مبكر الموعد المحدد لإعلان النتائج حال الانتهاء من استخراجها بشكل نهائي.

واكد ان عملية تصحيح دفاتر اجابات الطلبة تسير وفق ما هو مخطط له في 87 مركز تصحيح في وسط وشمال وجنوب المملكة من خلال 19 الف معلم ومعلمة يقومون على هذه العملية.