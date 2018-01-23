اختتام فعاليات مهرجان السياحة العربية بحفل مسابقة ملكة جمال العرب

الاصلاح نيوز-

اختتمت فعاليات مهرجان السياحة العربية الدورة الحادية عشر بحفل مسابقة ملكة جمال العرب 2018، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالجمهورية العربية المصرية ، بحضور مجموعة من نجوم الفن، ولجنة تحكيم مكونة من الفنان محمد نور، والمطربة حليمة بولند، والشريفة بدور بنت عبد الإله آل ربيعان الرئيس الشرفى للمهرجان وحنان نصر منظمة المسابقة ، وبحضور الأستاذة صفاء السالمي مدير التسويق بمركز برافيا للتجميل ، وذلك لاختيار ملكة جمال العرب من بين 20 ملكة من مختلف أنحاء الوطن العربى.

وجاءت أسماء المتسابقات المتأهلات لختام تتويج ملكة جمال العرب، كالآتى: العراقية فرح حداد، والمغربية شيرين حسنى، والإماراتية فطيم الشامسى، البحرينية فوزية عبد الرضا، والجزائرية رانيا بين عيشوش، والسودانية غفران إسماعيل.

وفي ختام الحفل تم تكريم ملكة جمال العرب 2018 ، وتكريم مركز برافيا للتجميل ممثلة بالأستاذة صفاء السالمي ، لحضورها مع طاقم العمل المشرف على مكياج الملكات ، وتصفيف الشعر .

يذكر ان مركز برافيا حاز على اعجاب اللجنة المنظمة لما كان له مشاركة فاعلة في الإشراف على تجميل ومكياج ملكات الجمال 2018 ، وتصفيف الشعر لاحلى القصات وعلى اخر موضة .

وأكدت صفاء السالمي ان نجاح مشاركة مركز برافيا للتجميل بمسابقة ملكة جمال العرب 2018 جاء لتميز المركز بتقديمه أفضل خدمات العناية بالشعر والجسم والأظافر للمرأة، على أيدي متخصصات في هذا المجال من خلال استخدام أفضل المنتجات ذات الماركات العالمية .