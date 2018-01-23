50 دينار إضافية فقط لتأمين المركبة الشامل تضمن حماية ضد الأخطار الطبيعية مع gig – الأردن

الاصلاح نيوز-

كعادتها في تقديم الأفضل والأشمل لضمان توفير أقصى سبل الراحة والرضا المستمر للعملاء، تعتبر ميزة المنفعة الإضافية لتأمين المركبات الشامل والمقدمة من شركة gig-الاردن أداة تقدم أقصى درجات الحماية الشاملة والمتكاملة للمركبات.

تقدم هذه المنفعة الإضافية لعملاء gig – الأردن الكرام عدة مميزات فريدة ضد الأضرار الناتجة عن تحقق الأخطار الطبيعية لتأمين المركبة الشامل مقابل مبلغ 50 دينار إضافية فقط على البوليصة والذي يشمل تغطية أضرار الثلوج المتراكمة، ونزول البرد الشديد، وانهيار أسقف الكراجات على المركبات، وسقوط الأشجار، والسيول والأمطار الشديدة والإنزلاقات وغيرها من الأضرار حيث تؤدي جميع هذه الأخطار إلى إلحاق ضرر كبير بالمركبة باستثناء الهزات الأرضية والبراكين.

هذا ويذكر أن تأمين المركبات الشامل من gig – الأردن يمتاز بالشمولية التي تضمن تغطية كافة ما قد تتعرض له المركبة من أضرار حيث يتوفر لدى الشركة عدة تغطيات مختلفة لتأمين المركبات الشامل وهي تأمين المركبات االشامل، وتغطية ميتالك وجراند ميتالك والتي تتميز جميعها بتغطيات فريدة تهتم بأدق التفاصيل حسب فئات المركبات المختلفة.

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