ضبط شخصين أطلقا النار على موظفي الأمانة خلال حملة لإزالة البسطات

الاصلاح نيوز-

ألقت الاجهزة الأمنية اليوم الأحد القبض على شخصين أفدما على إطلاق النار باتجاه موظفي أمانة عمان خلال حملة لإزالة البسطات بمنطقة حي نزال قبل أيام.

وقال مصدر أمني إن التحقيقات ومتابعة العاملين في إدارة البحث الجنائي في شعبة العاصمة للحادثة، تم تحديد هوية شخصين اقدما على ذلك التصرف الجرمي، وألقي القبض عليهما بعد رصدهما وتحديد اماكن تواجدهما وبوشرت التحقيقات معهما.

وأكد المصدر أن الحملات الأمنية على كافة الاشخاص المطلوبين مستمرة من قبل العاملين في الإدارات المتخصصة، ومنها إدارة البحث الجنائي، لرصد أولئك الأشخاص وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء.