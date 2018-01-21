الملكية الأردنية تدشن خطـاً جويـاً منتظماً إلى كوبنهاجن حزيران المقبل

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها ستُدشن خطاً جوياً منتظماً ومباشراً إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن إعتباراً من تاريخ 3/6/2018 بواقع ثلاث رحلات اسبوعياً بهدف تعزيز حضور الشركة في الدول الإسكندنافية وشمال أوروبا.

ويأتي قرار تسيير رحلات منتظمة إلى كوبنهاجن في إطار خطة التحول التي تنفذها الملكية الأردنية حالياً والتي يتضمن أحد محاورها مراجعة شبكة خطوطها الجوية وإضافة وجهات جديدة وزيادة ترابطية الشبكة إنطلاقاً من مركز عملياتها التشغيلية في عمان، بغية تنشيط حركة النقل الجوي من العالم إلى الأردن أو مروراً بعمان من خلال جذب ركاب الترانزيت .

وبينت دراسات الجدوى التي أجرتها الملكية الأردنية قبل افتتاح هذا الخط أنه سيخدم فئات مختلفة من مواطني البلدين والدول المجاورة وسيدعم حركة السياحة والتبادل التجاري ورجال الأعمال وحركة الترانزيت، سيما أن مطار كوبنهاجن الدولي يتمتع بميزات تنافسية في مجال الربط الجوي وهو المطار الرئيسي الذي يخدم كوبنهاجن ومناطق أخرى عديدة في الدول المحيطة بها، سيما جنوب السويد.

وستُشغل الملكية الأردنية رحلاتها من عمان إلى كوبنهاجن بواسطة طائرات متوسطة الحجم من عائلة ايرباص 320 أيام الثلاثاء والخميس والأحد من كل أسبوع، حيثُ ستنطلق الرحلات من مطار الملكة علياء الدولي بحسب التوقيت المحلي للأردن الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً لتصل إلى مطار كوبنهاجن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وتعاود الإقلاع من كوبنهاجن الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة مساءً لتصل إلى عمان الساعة التاسعة مساءً.

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر بيَّن أن الملكية الأردنية مُستمرة بإعادة النظر في شبكة خطوطها والبحث عن أسواق جديدة واعدة تدعم حركة السفر بين الأردن والعالم، وبما ينسجم مع رؤيتها في أن تبقى شركة الطيران الأولى والمفضلة للعملاء من وإلى منطقة المشرق العربي (. (Levant

وقال أن كوبنهاجن هي الوجهة 45 على شبكة الملكية الأردنية والمحطة الأولى لها في الدول الاسكندنافية وهو ما يُتيح للراغبين زيارة مُدن أخرى في شمال أوروبا من جهة، ويمكّن المسافرين من الدول الإسكندنافية لزيارة منطقة الشرق الأوسط والأردن والتمتع بمعالمه السياحية والتاريخية والوصول إلى وجهات متعددة على شبكة الملكية الأردنية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والشرق الأقصى مروراً بعمان.

ولفت بيشلر أن الملكية الأردنية كانت قد شغلت في السنوات القليلة الماضية رحلات عارضة إلى كوبنهاجن من خلال شركتها التابعة ‘الأجنحة الملكية’ لجذب المجموعات السياحية لزيارة الأردن سيما مدينة العقبة، حيثُ أظهرت تلك الرحلات العارضة أهمية فتح خط جوي منتظم لربط الأردن بالدنمارك مباشرةً.

ويمكن للمُسافرين الراغبين بالحجز الدخول إلى موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو عبر هاتف مركز الإتصال رقم 65100000 00962، أو مُراجعة مكاتب مبيعات الشركة ووكلائها المعتمدين في الأردن والعالم.

يُذكر أن الملكية الأردنية كانت قد شغلت في السابق رحلات جوية بين عمان وكوبنهاجن خلال الفترة من 1971 – 1990.