النواب يقر قانون التعليم العالي

الاصلاح نيوز-

أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون التعليم العالي لسنة 2017.

وبحسب ما اقره المجلس فإن تشكيلة مجلس التعليم العالي على النحو التالي يرأس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي، وعضوية كل من: وزير التربية والتعليم (نائباً للرئيس)، وامين عام وزارة التعليم العالي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، احد رؤساء الجامعات الرسمية بحسب أقدمية الجامعة، واحد رؤساء الجامعات الخاصة بحسب أقدمية الجامعة.

واقرّ المجلس في عضوية مجلس التعليم العالي اثنين من الاكاديميين من ذوي الخبرات الاكاديمية والإدارية وممن يحملون رتبة الاستاذية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية.

وخفضت لجنة التربية عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرات الأكاديمية والادارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية لتجعلهم اثنين بدلاً من 3 أعضاء، واشترطت أن تكون مدة عضويتهما لا تقل عن 5 سنوات، كما وافقت اللجنة على ما اوردته الحكومة من اشراك عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وتكون مدة عضويتهما سنة غير قابلة للتجديد.

ويعين الأعضاء الاربعة (الاكاديميون والقطاع الخاص) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية، ويلاحظ هنا أن لجنة التربية لم توافق على قرار الحكومة باختيار الأعضاء الاربعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويشترط في الأعضاء الاربعة أن لا يكون العضو وزيراً أو نائباً أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيها أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.