4 آلاف مسجل للحج حتى الأحد

الاصلاح نيوز-

بلغ عدد المواطنين الراغبين بالتسجيل لموسم الحج المقبل لغاية الساعة الثالثة عصرا من اليوم الاحد، 4000مسجل من أصل 5220 مواطنا أودعوا مبلغ 200 دينار لدى فروع البنك الاسلامي الاردني.

وقال مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش في تصريحات صحفية: ان مجموع المسجلين لغاية عصر الاحد بلغ أربعة آلاف مسجل، فيما بلغ مجموع المودعين لغايات التسجيل للحج 5220 شخصا.

واشار الى ان عملية الايداع البنكي للراغبين بالحج لا تعني تسجيلهم ضمن اسماء الراغبين بأداء الفريضة، وانما يستوجب عليهم الدخول الى الموقع الإلكتروني لدائرة الحج والعمرة والتسجيل من خلاله لقبول الطلب والنظر به فيما بعد.

وجدد البطوش التأكيد ان آخر موعد للإيداع البنكي والتسجيل للحج هو الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا الى ان لن يكون هناك اي عملية تسجيل او ايداع بنكي بعد ذلك التاريخ وسيتم التوقف عن الايداع البنكي والتسجيل للحج.