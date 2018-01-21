“ام بي سي” توقف بث اغاني يارا ومروان خوري وجوزيف عطية

الاصلاح نيوز-

كشف الصحافي عبدالله مخارش أنه سيتم منع بث أغاني كل من الفنانين اللبنانيين مروان خوري، يارا وجوزيف عطية. وتجميد تغطية اخبارهم وعدم استضافتهم على قنوات واذاعات MBC بسبب غنائهم في قطر.

وغرّد الصحافي عبدالله مخارش وهو رئيس قسم الفن في صحيفة الشرق الاوسط الدولية وعضو هيئة الصحفيين السعوديين قائلاً: “مروان خوري وجوزيف عطية ويارا، تم تجميد بث أغنياتهم وتغطية أخبارهم واستضافتهم في قنوات واذاعات MBC بسبب غنائهم الدائم في قطر. في الوقت الذي رفض مجموعة من الفنانين اللبنانين الغناء في قطر”.

وكان قد أحيا كل من جوزيف عطية ويارا منذ عدة ايام حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوّق في دورته الجديدة هذا العام، وذلك داخل مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.