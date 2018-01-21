بطلة “العشق الممنوع″ حامل في شهرين

الاصلاح نيوز-

كشف الصحفي التركي بلال أوزجان عن أن النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة بـ”سمر” بطلة مسلسل “العشق الممنوع″، حامل في شهرها الثاني، من زوجها المطرب كنعان دوغلو، وذلك خلال استضافته في برنامج “اليوم مع سيدا صايان”.

ولفت أوزجان إلى أن لهذا السبب، رفضت بيرين سات الأعمال الفنية، التي عُرضت عليها من قبل شركات الإنتاج.

وأوضحت مجلة “Temiz” التركية أن النجمة بيرين سات، كانت تخضع لعلاج لإنجاب طفل أنابيب من زوجها كنعان دوغلو.

وتزوج دوغلو ببيرين سات في 29 يوليو 2014، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعدما عرض عليها الزواج 6 مرات، في 6 أماكن مختلفة.

كما أثارت بيرين سات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نحافتها، بعد أن بلغ وزنها 48 كيلوجراما، بينما يبلغ طولها 167 سنتيمترا.

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “السلطانة قُسُم” كان آخر أعمال النجمة بيرين سات الدرامية، وقد تعرضت لموجات نقد لاذعة، حيث اتهمها الكثيرون بعدم الإلمام بتفاصيل الشخصية التاريخية وتجسيدها بحسب موقع العين الاخبارية .