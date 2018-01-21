تركيا تبدأ عملية جوية على عفرين السورية

الاصلاح نيوز-

شنّت طائرات عسكرية تركية اليوم (السبت) ضربات جوية على مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بشمال سوريا، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في إطار عملية عسكرية بدأتها أنقرة ضد هذه الفصائل الكردية.

وصرّح يلدريم في خطاب متلفز «قواتنا المسلحة بدأت عملية جوية للقضاء على عناصر» وحدات حماية الشعب الكردية. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في الجهة التركية من الحدود أن مقاتلتين نفذتا ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

إلى ذلك، قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن الجيش السوري الحر بدأ دعمه لعملية الجيش التركي في عفرين، والتي أطلقت عليها اسم «غصن الزيتون».

وتعتبر أنقرة، التي تخشى إقامة حكم كردي ذاتي على حدودها، وحدات حماية الشعب وهي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، منظمة «إرهابية».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد صرح في وقت سابق اليوم، إن العملية العسكرية في منطقة عفرين بشمال سوريا قد بدأت عملياً على الأرض في الميدان.

وأضاف إردوغان في خطاب متلفز من مدينة كوتاهية أن «عملية عفرين بدأت عمليا على الأرض (…) ومنبج ستكون التالية»، في إشارة الى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الاكراد.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ليس لها أطماع في سوريا.

وأعلن الجيش التركي صباح السبت شن ضربات جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين. وقال إنه شن الضربات في إطار «الدفاع الشرعي عن النفس» على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين» وذلك ردا على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها هؤلاء.