أجواء باردة نسبية وجافة

الاصلاح نيوز-

توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية، وفقا لموقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، ان الطقس يكون باردا نسبيا وجافا إثر هبوب رياح جنوبية شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح، كما وتظهر كميات من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار بشكل محدود في بعض المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية مُعتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء غالبا غائمة بسحب عالية ليلا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتوقع “طقس العرب”، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار غد، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس بارداً بوجه عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعد العصر، كما يطرأ ارتفاع ملموس على نسب الرطوبة في الأجواء وذلك مع ساعات العصر والمساء، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وفي خليج العقبة جنوبية معتدلة السرعة.