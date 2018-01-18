السلطات الألمانية تلاحق جواسيس إيران

الاصلاح نيوز-

كشف ممثلون للادعاء العام في ألمانيا، أنّ الشرطة داهمت، يوم الثلاثاء الماضي، منازل ومكاتب عشرة أشخاص، يشتبه بأنّهم جواسيس إيرانيون، في أعقاب تحقيق لوكالة المخابرات الداخلية.

وذكرت المتحدثة باسم مكتب المدعين الاتحاديين، فراوكه كوهلر: “نعتقد أنّ المشتبه بهم تجسسوا على مؤسسات وأفراد في ألمانيا، لصالح وحدة مخابرات مرتبطة بإيران”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأوضحت أنّ التحقيق فُتح بعد تلقي معلومات من المخابرات الداخلية الألمانية، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم.

كانت ألمانيا قد استدعت، الشهر الماضي، سفير إيران لتحذير طهران من التجسس على أفراد وجماعات ألمانية، ووصفت تلك الأفعال بأنّها انتهاك غير مقبول للقانون الألماني، جاء ذلك بعد إدانة رجل باكستاني في ألمانيا بالتجسس لصالح إيران.