الأمانة تعلن ‘‘حالة الطوارئ القصوى‘‘ للتعامل مع المنخفض الجوي

الاصلاح نيوز-

أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه أن كوادر الأمانة الميدانية ستعمل كفريق واحد بدءا من عامل الوطن وأنتهاء بأعلى مسمى وظيفي لخدمة المدينة والمواطن على الوجه الاكمل وبما يعزز الثقة في العمل المؤسسي لأمانة عمان.

وشدد خلال إجتماع عقد في غرفة طوارئ تلاع العلي لمسؤولي الأمانة لبحث الاستعدادات للحالة الجوية على أهمية الحضور الميداني والتواجد المكثف بما يكفل نجاح الجهود التي تبذلها كوادر أمانة عمان في معالجة تداعيات أمطار الخير والتساقط المحتمل للثلوج وديمومة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن والمدينة .

واستمع الشواربه خلال اللقاء الذي حضره نائبه المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس عمر اللوزي إلى ايجاز حول خطة العمل خلال المنخفض الجوي وأعداد الآليات وماتورات الشفط ، والمضخات والكوادر المختلفة التي ستعمل على مدار الساعة، والجاهزية التي تتناسب مع النشرات الجوية المتلاحقة ، وخطة العمل البيئي للمحافظة على نظافة المدينة .

وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق مع الشركاء في خدمة المدينة خاصة فيما يتعلق بخطوط تصريف مياه المجاري والمتابعة والتأكد من إنجاز العمل ومعالجة المشكلات .

وكشف مدير المدينة المهندس عمر اللوزي أن الأمانة من خلال مشاريع البنية التحتية التي نفذتها عالجت العديد من ملاحظات تجمعات المياه بتنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار ، فيما اتخذت إجراءات وقائية في المواقع التي لم يكتمل العمل فيها بعد .

وأعلنت أمانة عمان أنه اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء يوم بعد غد السبت ستتعامل بحالة الطوارئ القصوى مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة ، وفوضت مدراء المناطق الـ 22 بالصلاحيات اللازمة لاستئجار مايلزم من آليات ولودرات للتعامل مع المنخفض الجوي ، إضافة لما هو متواجد من آليات حسب الحاجة .

وبينت أن خطة طوارئ الأمانة وزعت برنامج عمل الفرق على المسارات لفتح الشوارع الرئيسية في حال تساقط الثلوج، بالإضافة إلى فرق المناطق للعمل في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن حدودها ، والفرق المتواجدة في الأنفاق المرورية المزودة بكامل التجهيزات .

ودعت المواطنين إلى عدم إيقاف المركبات بالشوارع وايقافها في المواقف المخصصة تجنبا لإعاقة عمل الآليات بفتح الطرق حال تساقط الثلوج ، والتزام المواطنين بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج أو حدوث الانجماد إلا عند الضرورة القصوى لإفساح المجال أمام الجهات المعنية للعمل بأريحية .

وجددت أمانة عمان إستعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22.

كما أهابت بالمقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات بعدم ترك الأتربة والإسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق، وبالأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية.

كما دعت أمانة عمان إلى عدم ربط مزاريب المياه للمباني بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي لعدم التسبب بفيضانات، لعدم قدرتها على إستيعاب مياه الامطار .