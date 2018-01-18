2571 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2571 طنا، منها 1708 اطنان خضار، والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي، قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، منها: باذنجان اسود عجمي بين 100-200 فلس، بصل ناشف 250 – 400 فلس، البطاطا 300 – 650 فلسا، البندورة 50 -100 فلس، الجزر 300 -400 فلس، الخيار 150 – 500 فلس، الزهرة 50 – 100 فلس، الكوسا 150 – 500 فلس، الليمون 250 – 900 فلس، موز بلدي 250- 700 فلس. (بترا)