أكبر طائرة مروحية في العالم تصل سلاح الجو الملكي

الاصلاح نيوز-

وصلت إلى جناح النقل الجوي في مطار ماركا العسكري اليوم الأربعاء, الطائرة المروحية MI-26 T2 لتنضم إلى أسراب الطائرات في سلاح الجو الملكي.

وتعتبر الطائرة هي أضخم طائرة نقل مروحية في العالم, حيث تستطيع رفع حمولة 20 طنا داخلية أو معلقة، و82 جنديا بكامل تجهيزاتهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة, وقادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية, وتتمتع بمحركات ذات قدرات عالية.

وتأتي هذه الطائرة كدفعه أولى يتبعها عدد آخر من الطائرات المروحية MI-26 T2, لتواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة سياسة التحديث والتطوير في منظومة عمل سلاح الجو الملكي الأردني.-(بترا)