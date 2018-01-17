‘‘الصحفيين‘‘ تدعو لوقفة تضامنية مع الزميلين المحارمة والزيناتي غدا

الاصلاح نيوز-

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية، ظهر غد الخميس، مع الزميلين عمر المحارمة عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير الموقع الالكتروني الاخباري “جفرا نيوز” وشادي الزيناتي الصحفي في ذات الموقع.

وقال المجلس، في بيان صحفي عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، انه سيتقدم مجددا بطلب تكفيل للزميلين صباح غد الخميس، مضيفا انه بصدد إقرار إجراءات يومية للتضامن مع الزميلين.

وبحسب نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، في تصريح لـ(بترا)، امس، فان توقيف الزميلين ولمدة اسبوع، جاء عقب نشر مادة صحفية تتناول الالتزام الضريبي اعتبرها وزير المالية عمر ملحس مسيئة له وقرر رفع قضية ضد موقع “جفرا نيوز” ناشر المادة الصحفية والزميلين محارمة والزيناتي. (بترا)