الأونروا: أبواب المدارس ستبقى مفتوحة للتعليم

الاصلاح نيوز-

توجه المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إلى كافة طلاب مدارس الأونروا في كل مكان برسالة قائلا إن “أبواب المدارس ستبقى مفتوحة حتى تتمكنوا من الحصول على التعليم.” وإلى جميع المرضى والمنتفعين من خدمات الوكالة الاجتماعية وكافة أشكال الدعم الأخرى.

وقال “أقول لكم إنكم ستتلقون الرعاية والمساعدة التي هي من حقكم.” وإلى 30 ألفا من موظفي الأونروا والأطباء والممرضين والمعلمين، قال “هذه أوقات صعبة ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا وطاقتنا لحمايتكم.” ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوقوف بجانب الوكالة لمواصلة دعم لاجئي فلسطين.

وأشار الى ان الحكومة الاميركية ارسلت خطابا إلى الأونروا تعهدت فيه بالمساهمة بستين مليون دولار للوكالة خلال عام 2018 فقط.

وقال في بيان صحفي إن “الخطر يهدد تعليم 525 ألف طالب وطالبة، في 700 مدرسة تابعة للأونروا ومستقبلهم ويدخل في دائرة الخطر أيضا كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.” وأضاف المفوض العام أن “هذه المساهمة المقلصة تهدد أحد أكثر المساعي نجاعة وإبداعا في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط.” وحذر من تبعات ذلك على الأمن الإقليمي، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط العديد من المخاطر والتهديدات، خاصة تزايد التطرف.

وأعلنت الأونروا عن إطلاق حملة تبرعات عالمية للإبقاء على مرافق الوكالة مفتوحة خلال عام 2018 وما بعده.

ودعا كرينبول ذوي الإرادة الطيبة في جميع أرجاء العالم إلى التضامن مع لاجئي فلسطين والاستجابة لهذه الأزمة عبر هاشتاغ #تبرع_للأونروا لضمان استمرار دعم لاجئي فلسطين. (بترا)