الانهيار الثاني لعملة بتكوين خلال 24 ساعة

الاصلاح نيوز-

بعد تحقيق البتكوين صعودا صاروخيا خلال الأشهر الماضية، تجاوزت فيها عتبة 20 ألف دولار، انهار سعر العملة الافتراضية، الأربعاء، إلى أقل من 10 آلاف دولار.

وتواصل هذه العملة خسائرها الحادة التي منيت بها في الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث هبطت ما يزيد على سبعة في المئة، في وقت سابق من الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق عليها.

وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وارتفعت قيمة البتكوين بشكل لافت خلال 2017، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير 2017، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الماضي، إلى أكثر من 20 ألف دولار.

وبتكوين هي نظام عملات رقمي أنشئ عام 2009 ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، إذ شهدت العملة الرقمية زيادة قيمتها بعشرة أمثالها.

ويحذر مسؤولو البنوك المركزية من عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البتكوين، ومن المؤشرات التي تشير بأنها تشكل ‘أصل فقاعة’ يمكن أن ينهار من حيث القيمة.