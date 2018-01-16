نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1 %

الاصلاح نيوز-

بينت نتائج التقديرات الربعية الاولية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2017، نمواً بلغ 9ر1 % خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهر النتائج التي صدرت عن دائرة الاحصاءات العامة ان معظم القطاعات نمت نموا ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى نمو حيث بلغ 8ر3 % في الربع الثالث من عام 2017 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 7ر3 %، ثم تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 1ر3 %، تلاه قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو بلغ 8ر2%، ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 3ر2%.(بترا)