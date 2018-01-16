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بالاسماء … مدعوون للتعيين ووظائف شاغرة في مؤسسات حكومية
الثلاثاء ١٦\٠١\٢٠١٨
الاصلاح نيوز-
دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين.
تاليا الاسماء :
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