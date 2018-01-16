مخالفات مزدوجة لكاميرات تجاوز الإشارة الحمراء في إربد

الاصلاح نيوز-

اوضح مدير الدائرة المرورية في بلدية اربد الكبرى المهندس حسان العكور، ان كاميرات مراقبة تجاوز الاشارات الضوئية الحمراء وظيفتها مزدوجة، بحيث تومض اذا كان السائق متجاوزا للسرعة ايضا، وتقيد بحق المركبة مخالفتين اثنتين.

وبحسب العكور فإن السرعة المحددة على الاشارات الضوئية هي 60 كيلو مترا بالساعة، واي تجاوز عليها يقيد بحق المركبة على انها مخالفة سرعة زائدة، وفي حال كانت الاشارة حمراء تقيد مخالفة مزدوجة.

وقال ان كاميرات مراقبة السرعة التي تم نشرها على طرق رئيسة وحيوية عند مداخل مدينة اربد، حددت السرعة بموجبها بـ 80 كيلو مترا بالساعة واي تجاوز عليها يتم قيده.

يشار الى ان البلدية شغلت منذ قرابة اسبوع كاميرات مراقبة الرادار وقطع الاشارات الضوئية، وحددت مواقع مراقبة السرعة بشوارع الستين، الحصن – اربد، البتراء وتقاطع وادي الجرون، أما كاميرات الاشارات الضوئية فشملت تقاطعات شوارع فضل الدلقموني مع الامير حسن، مدينة الحسن الرياضية، المحافظة، بردى، النسيم، والسوق المركزي للخضار والفواكه.-(بترا)