“حرية الصحفيين” يعرب عن قلقه من توقيف المحارمة والزيناتي

الاصلاح نيوز-

أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توقيف الزميلين عمر محارمة وشادي الزيناتي على خلفية دعوى قضائية أقامها وزير المالية عمر ملحس.

وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين معارضته لتوقيف الإعلاميين مؤكداً أنها عقوبة مسبقة.وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 16/1/2018 ان الاستمرار في قرارات توقيف الصحفيين من شأنه ان يسيء لصورة الأردن الديمقراطية مطالباً بتعديل التشريعات التي اجازت فرض عقوبات سالبة للحرية.

وأوضح المركز بأن الحاجة أصبحت ضرورية الان أكثر من أي وقت مضى لمراجعة حزمة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والاعلام.