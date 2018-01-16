المومني: لا علاقة للاحتلال بأعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى

الاصلاح نيوز-

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إنه لا علاقة لسلطات الاحتلال بأيٍّ من أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى.

وندد المومني، بطلب السلطات الإسرائيلية من إدارة أوقاف القدس، وقف كافة أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى المبارك، وتهديدها باعتقال من يقوم بواجبه بهذا الشأن من كوادر الأوقاف.

وأكد على أن جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك هي من اختصاص إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وعبّر عن رفض المملكة المطلق لمثل هذه التصرفات الاستفزازية المُدانة، وعن عزمها على الإستمرار في النهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.