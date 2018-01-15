لأول مرة في تاريخ السعودية..النساء يحضرن مباراة كرة قدم

الاصلاح نيوز-

فتحت النساء فصلا جديدا في تاريخ ملاعب كرة القدم السعودية مساء الجمعة، حيث سُمح لهن بحضور مباراة كرة قدم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأظهرت صور تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نساء يصطففن أمام بوابات مخصصة للإناث مباراة الأهلي أمام الباطن في إطار مباريات الدوري السعودي في الرياض.

وبدأت السعودية منح النساء المزيد من الحقوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها المملكة.

يسمح للنساء البالغات بدخول ملاعب كرة القدم في السعودية للتشجيع في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام. وبعد السماح لهن بحضور مباراة الجمعة في ملعب الملك فهد، سيتاح لهن حضور مباراة الأهلي والاتحاد في ملعب الملك عبد الله لكرة القدم في مدينة جدة، والاتفاق والفيصلي في ملعب محمد بن فهد في مدينة الدمام في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعلى صعيد متصل، نظمت السعودية أول بطولة اسكواش للنساء قبل أيام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استضافت مدينة جدة بطولة الجامعات لكرة السلة للنساء، بحضور أكثر من ثلاث آلاف امرأة للتشجيع في المدرجات.

يأتي هذا التحرك في إطار إصلاحات اجتماعية برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تعهد بتحويل البلاد إلى الأفضل من خلال برنامج رؤية 2030.

وتستهدف الإصلاحات منح المرأة قدرا أكبر من الحرية. كما يأتي السماح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب بعد القرار التاريخي بالسماح لهن بقيادة السيارة.

كما سمحت الرياض العام الماضي للنساء بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي للمرة الأولى.

ورفعت السلطات السعودية الحظر على دور عرض السينما التجارية العام الماضي بعد استمرار لأكثر من من 30 سنة.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، استقبلت آلاف السعوديات بحفاوة شديدة أول حفل موسيقي تحييه مطربة في السعودية.