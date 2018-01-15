فوز تاريخي لبورنموث على أرسنال

الاصلاح نيوز-

حقق بورنموث فوزا تاريخيا على ضيفه أرسنال أمس (الأحد)، في المرحلة الـ23 من الدوري الانكليزي لكرة القدم، هو الأول له على الفريق اللندني في تاريخ المواجهات بينهما، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1.

وعلى ملعب «فيتاليتي ستاديوم»، ثأر برونموث لخسارته ذهابا صفر-3 في المرحلة الرابعة، وحقق فوزه الأول على أرسنال منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، في مقابل أربع هزائم وتعادل واحد. وكان بورنموث خسر أمام أرسنال في كأس الرابطة عام 1987.

وسجل هدفي بورنموث كالوم ويلسون (70) وجوردون آيبي (74)، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق «المدفعجية» الاسباني هكتور بيليرين (52)، وسيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول بشكل كامل حتى الدقيقة 40، وحصل خلالها على ست ركنيات، علما انه خاض المباراة في غياب لاعبين أساسيين هما المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز المطلوب من قطبي مدينة مانشستر يونايتد وسيتي، والالماني مسعود أوزيل، ومني أرسنال بخسارته السادسة وتوقف رصيده عند 39 نقطة في المركز السادس، بينما تقدم بورنموث الى الـ13 مع 24 نقطة.