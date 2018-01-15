مقاتلات قطرية تعترض طائرات مدنية إماراتية 

الاصلاح نيوز-

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم (الإثنين)، بأن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتبن مدنيين ، في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني، وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقات الدولية.

واعلنت الهيئة اليوم أن «مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية».

وأضافت أن «الرحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً»، مؤكدة أن الإمارات ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

وقالت الهيئة في بيان لاحق اليوم إنها «تعد هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية»، مؤكدة أنها «تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) والمنظمات الأخرى ذات الصلة».

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية نفيه اعتراض مقاتلات قطرية للطائرة الاماراتية المدنية.