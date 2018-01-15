إحصائيات من النصف الأول للدوري الإسباني

الاصلاح نيوز –

اختتم الدور الأول من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الذي يتصدره برشلونة برصيد 51 نقطة وبفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه. وفيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات للبطولة، بعد مرور 19 جولة:

– الأكثر فوزا: برشلونة (16 مرة)

– الأقل فوزا: ليفانتي وملقة ولاس بالماس (3 مرات)

– الأكثر فوزا على أرضه: برشلونة (8 مرات)

– الأكثر فوزا خارج أرضه: برشلونة (8 مرات)

– الأقل فوزا على أرضه: ليفانتي وملقة ولاس بالماس (مرتان)

– الأقل فوزا خارج أرضه: خيتافي واسبانيول وديبورتيفو وملقة ولاس بالماس وليفانتي (0).

– الأكثر تعادلا: ليفانتي (9 مرات)

– الأقل تعادلا: ألافيس (0)

– الأكثر تعادلا على أرضه: أتلتيكو مدريد وليفانتي (4 مرات لكل منهما)

– الأكثر تعادلا خارج أرضه: ليفانتي (5 مرات)

– الأقل تعادلا على أرضه: ألافيس (0)

– الأقل تعادلا خارج أرضه: إشبيلية وألافيس وملقة (0)

– الأكثر تعرضا للخسارة: ملقة ولاس بالماس (14 مرة)

– الأقل خسارة: برشلونة (0)

– الأكثر خسارة على أرضه: ألافيس وديبورتيفو ولاس بالماس (6 مرات)

– الأكثر خسارة خارج أرضه: ملقة (9 مرات)

– الأقل خسارة على أرضه: برشلونة وأتلتيكو مدريد (0)

– الأقل خسارة خارج أرضه: برشلونة (0)

– الأكثر تسجيلا للأهداف: برشلونة (52 هدفا)

– الأقل استقبالا للأهداف: أتلتيكو مدريد (8 أهداف)

– الأكثر تهديفا على أرضه: برشلونة (29 هدفا)

– الأقل تسجيلا للأهداف على أرضه: أتلتيك بلباو وليغانيس (7 أهداف لكل منهما).

– الأكثر تهديفا خارج أرضه: برشلونة (23 هدفا)

– الأقل تهديفا خارج أرضه: ملقة (4 أهداف)

– الأقل استقبالا للأهداف على أرضه: أتلتيكو مدريد (3)

– الأقل استقبالا للأهداف خارج أرضه: برشلونة وأتلتيكو مدريد (5)

– اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف: ليونيل ميسي

– اللاعب الإسباني الأكثر تسجيلا للأهداف: اياغو أسباس (11)

– اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف عبر ضربات الجزاء: أريتز أدوريز (3)

– الأندية المتصدرة لليغا طوال الجولات الـ19: ريال مدريد (الجولة الأولى) وريال سوسييداد (الثانية) وبرشلونة (من 3 إلى 19).

– أكثر المباريات التي شهدت أهدافا: بيتيس-فالنسيا (3-6)

– أكبر نتيجة: جيرونا-لاس بالماس (6-0)

– أكبر انتصار لفريق ضيف: ليفانتي-أتلتيكو مدريد (0-5)

– أكبر تعادل من حيث الأهداف: ريال سوسيداد-بيتس (4-4)

– أفضل فريق في تسجيل الأهداف في جولات متتالية: برشلونة (19)

– أكثر فريق دون تلقي أهداف في مباريات متتالية: ليغانيس (5)

– أكثر لاعب في التسديد نحو المرمى: ميسي (86)

– أكثر لاعب في التمريرات: آسيير إياراميندي (1245)

– أكثر لاعب شارك في صنع أهداف: الدنماركي بيوني سيستو (9)

– أكثر لاعب حصل على بطاقات حمراء: جودري أمات وسرخيو راموس (2)

– أكثر فريق تعرض لاعبوه للطرد: ريال مدريد وريال سوسييداد (4)

– أقل فريق تعرض لاعبوه للطرد: برشلونة وأتلتيكو مدريد وجيرونا وديبورتيفو (0). – (إفي)