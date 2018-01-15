الجهاز الفني يعلن عن قائمة “النشميات” لمعسكر اليابان التدريبي

الاصلاح نيوز-

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات بقيادة المدير الفني مايكل ديكي عن قائمته الرسمية لمعسكر اليابان التدريبي، الذي تحتضنه مدينة شيزوكا في الفترة من 20 والى 28 كانون الثاني (يناير) الحالي، ضمن التحضيرات المكثفة للمشاركة في كأس آسيا والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات، والتي يستضيفها الأردن مطلع نيسان (أبريل) المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين مع اثنين من أندية اليابان، حيث يلتقي منتخبنا نظيره فريق أكاديمية فوكاشيما الأربعاء 24 كانون الثاني (يناير) الحالي ، فيما يقابل نوجيما ستيلا السبت 27 من ذات الشهر.

وضمت القائمة المستدعاة 22 لاعبة: ملك شنّك، شيرين الشلبي، سلمى غزال، رند أبو حسين، ياسمين خير، هبة فخر الدين، لانا فراس، روزبهان فريج، آية المجالي، لين البطوش، العنود غازي، هيا خليل، شروق الشاذلي، إنشراح الحياصات، ستيفاني النبر، مي سويلم، رزان الزاغة، هناء الكوشة، شهيناز جبرين، لونا المصري، ميساء جبارة، سارة أبو صباح.

إلى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته خمس مرات أسبوعياً على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بالاضافة الى إجرائه جرعات صباحية يتم فيها التركيز على الجانب البدني.