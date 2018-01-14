خدعة بسيطة تساعدك على النوم أسرع

الاصلاح نيوز-

يعاني الكثيرون من الأرق وصعوبة الاستغراق في النوم عند ذهابهم إلى الفراش كل مساء، وقد يدفع الأمر للجوء إلى طبيب متخصص للمساعدة على النوم.

ولكن الباحثين وجدوا خدعة جديدة مفيدة تساعد على النوم في وقت أقصر ودون مجهود.

وحسب موقع «الإندبندت» البريطانية، وجد الباحثون أن كتابة قائمة بالمهام «to do list» تساعدك على أن تغفو أسرع.

حيث أجريت دراسة بجامعة بايلور بولاية تكساس الأميركية، شملت 57 شخصا من البالغين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، مقسمين إلى مجموعتين.

وأوضح مايكل سكولين، أحد المشرفين على الدراسة، حيث طلب من المجموعة الأولى، كتابة قائمة بالأعمال التي نفذت فعليا واكتملت، والمجموعة الثانية كتبت قائمة بالمهام التي عليهم القيام بها مستقبلياً.

ولاحظ أن أصحاب المجموعة الأولى استغرقوا 25 دقيقة للنوم، فيما استغرق أصحاب المجموعة الثانية 16 دقيقة للنوم.

وأكد الباحثون في مجلة علم النفس التجريبي، على أن القلق بشأن المهام المستقبلية «يسهم بشكل كبير في صعوبة النوم». وأوضحوا أن فعل «الكتابة» ساعدهم على التخلص من الأفكار الكثيرة التي تدور في عقل الإنسان بمجرد وضع رأسه على وسادته.