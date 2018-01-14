رفض وزير التعليم العالي، عادل الطويسي، الأحد، تقديم المنح والقروض، لطلبة الجامعات الخاصة، وطلبة الموازي في الجامعات الرسمية.

وقال الطويسي، خلال مناقشة مجلس النواب، لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، إن “المنح والقروض، التي يقدمها صندوق دعم الطالب الفقير، لطلاب البكالولريوس التنافسي فقط”.

وأضاف، بعد اقتراحات لنواب، في هذا الشأن، “الموازي موجود أصلا لدعم الجامعات، ويفترض في الطالب الذي يدرس على النظام الموازي، أن لا يكون فقيرا”.

وكان نواب اقترحوا تقديم المنح والقروض للطلبة الفقراء، في نظام الموازي، وفي الجامعات الخاصة.

كما اقترح النائب معتز أبو رمان، تعديل الفقرة “ل”، من المادة “4”، من مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، يضمن “إزام الجامعات الخاصة بتقديم المنح للطلبة الفقراء.